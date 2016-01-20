Таски: «Спартаку» нужно улучшать игру в обороне»

Защитник «Спартака» Сердар Таски назвал причиной большого количества пропущенных мячей недостаточную сыгранность состава красно-белых.

«Мы действительно пропускаем достаточно. Но игра «Спартака» в первую очередь заточена под атаку. Конечно, нам нужно улучшать игру в обороне, чтобы пропускать меньше. Но если сравнивать нас с ЦСКА, нельзя не отметить, что эта команда много лет играет практически одним и тем же составом. И я говорю не только о линии обороны, а обо всей команде. «Ростов» же делает акцент на игру от обороны, действуя надежно, ожидая своих шансов в контратаках.

Сейчас при Дмитрие Аленичеве костяк команды начал формироваться. Наша команда должна созреть, чтобы навязывать свой футбол в матчах с любым соперником, уменьшая при этом количество пропущенных голов», – отметил Таски.