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    Таски: «Спартаку» нужно улучшать игру в обороне»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски назвал причиной большого количества пропущенных мячей недостаточную сыгранность состава красно-белых.

    «Мы действительно пропускаем достаточно. Но игра «Спартака» в первую очередь заточена под атаку. Конечно, нам нужно улучшать игру в обороне, чтобы пропускать меньше. Но если сравнивать нас с ЦСКА, нельзя не отметить, что эта команда много лет играет практически одним и тем же составом. И я говорю не только о линии обороны, а обо всей команде. «Ростов» же делает акцент на игру от обороны, действуя надежно, ожидая своих шансов в контратаках.

    Сейчас при Дмитрие Аленичеве костяк команды начал формироваться. Наша команда должна созреть, чтобы навязывать свой футбол в матчах с любым соперником, уменьшая при этом количество пропущенных голов», – отметил Таски.

    Источник: Р-Спорт

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    20.01.2016 17:50
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    Комментарии (2)
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    Black Giz
    1453357348
    Спартаку сейчас надо улучшать игру во всех линиях.
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    ologreds
    1694996381
    numo455350
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