Хозин: «Потери Подберезкина и Ерохина не станут для «Урала» фатальным фактором»

Защитник «Урала» Владимир Хозин не считает, что уход из команды полузащитника Вячеслава Подберезкина и возможная потеря хавбека Александра Ерохина не станут для уральцев большой проблемой.

«У нас впереди еще 12 игр, посмотрим, как все выйдет. Но мне не кажется, что для нас это будет фатально – в составе есть еще много хороших игроков. Ушедших мы найдем кем заменить, ведь в футболе всегда так – кто-то приходит, а кто-то уходит. Все будет хорошо», – отметил Хозин.

Полностью интервью с Владимиром Хозиным можно прочитать здесь.