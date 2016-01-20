Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой: «В «Спартаке» Мовсисян превратился в средненького игрока»

    Мостовой: «В «Спартаке» Мовсисян превратился в средненького игрока»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Юры Мовсисяна, который на правах аренды перешел в «Реал Солт-Лейк».

    – Не до конца понятно, что с ним произошло в «Спартаке». Его взяли из «Краснодара», и он сразу забил. А что потом? Мне кажется, он пошел по пути многих. Остановился, успокоился, превратился в средненького игрока. В конце концов, потерял место в основном составе. Может быть, тут и травмы сказались. Так и не вышел на свой краснодарский уровень.

    – Прежде всего, он должен винить себя?

    – Конечно. Шансы у него были. А таких условий, как в России, в Европе никто не создаст. За нашими футболистами так ухаживают… Конкуренция поначалу у него была небольшая, а когда она появилась, Мовсисян перестал играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2016 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    zra78
    1453297835
    Ты,что мелешь, он и средненьким то ни когда и не был, шлак и мусор
    Ответить
    Asbjorn
    1453298977
    Со многими так
    Ответить
    REDWHITE_
    1453299820
    зато зарплата высокая
    Ответить
    Aztec58
    1453300550
    Средненьким он был и в сборной Армении.
    Ответить
    ologreds
    1694996383
    numo455339
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+