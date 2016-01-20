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    • Владимир Габулов: «С «Краснодаром» и «Бешикташем» не вел никаких переговоров»

    Владимир Габулов: «С «Краснодаром» и «Бешикташем» не вел никаких переговоров»

    Голкипер «Динамо» Владимир Габулов заявил, что не вел никаких переговоров с «Краснодаром» и «Бешикташем» о возможном переходе.

    «С большим удивлением прочитал новости, которые появились в интернете. Не понимаю, откуда берутся подобные слухи. Я не вел никаких переговоров, даже не знаю, был ли интерес со стороны упомянутых клубов. Лично ко мне точно никто не обращался.

    Сейчас я нахожусь на сборе «Динамо», тренируюсь в полном объеме и полностью сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее набрать форму и хорошо подготовиться ко второй части чемпионата России», – рассказал Габулов.

    Источник: ТАСС

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    20.01.2016 14:25
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1453301261
    Посредственный воротчик, если бы не Газзаев, который притащил его когда-то в Динамо, играл бы Габулов где-то в зоне Юг, ага.
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    ologreds
    1694996383
    numo455333
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