Владимир Габулов: «С «Краснодаром» и «Бешикташем» не вел никаких переговоров»

Голкипер «Динамо» Владимир Габулов заявил, что не вел никаких переговоров с «Краснодаром» и «Бешикташем» о возможном переходе.

«С большим удивлением прочитал новости, которые появились в интернете. Не понимаю, откуда берутся подобные слухи. Я не вел никаких переговоров, даже не знаю, был ли интерес со стороны упомянутых клубов. Лично ко мне точно никто не обращался.

Сейчас я нахожусь на сборе «Динамо», тренируюсь в полном объеме и полностью сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее набрать форму и хорошо подготовиться ко второй части чемпионата России», – рассказал Габулов.