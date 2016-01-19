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    Селюк: «Спартак» не должен иметь дел с «Кубанью»

    Бывший агент полузащитника «Спартака» Араса Озбилиза Дмитрий Селюк ответил на вопросы о будущем футболиста.

    – Озбилиз может зимой вернуться в «Кубань»?

    – Когда Озбилиз переходил из «Кубани» в «Спартак», со мной поступили некрасиво… У них-то все было хорошо. Я не думаю, что сейчас он вернется в Краснодар. Вообще он, наверное, забыл «Кубань» как страшный сон. Человек долго не играл, при этом получает неплохие деньги. Арасу сложно будет устроиться в новый клуб.

    – А допускаете, что он станет частью сделки между «Спартаком» и «Кубанью» при трансфере Мельгарехо?

    – Такого быть не может. Комбинации, конечно, бывают разные… В целом, более глупой сделки, как подписать Мельгарехо, вообще придумать сложно. Это к слову. А вообще мне кажется, красно-белые не должны иметь дел с краснодарцами.

    – Почему?

    – Кубань» подставила «Спартак»!

    – Что вы имеете в виду?

    – С тем же Озбилизом. Они же писали, что он перешел за два миллиона. А на самом деле за восемь, плюс миллион комиссионных… Вы понимаете, о чем я? Есть же такое понятие как финансовый fair play. Теперь этим делом занимается швейцарский суд, независимый суд. Он вынесет решение, которое точно будет не в пользу «Кубани». Но при этом может пострадать и «Спартак», – сказал Селюк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2016 20:39
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    Комментарии (4)
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    aurora5858
    1453228700
    Селюк из какой страны?
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    Aztec58
    1453231055
    Давно этого нехорошего человека не было слышно.
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    ologreds
    1694996387
    numo455269
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