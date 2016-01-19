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    • Дмитрий Комбаров: «Надеюсь, смена команды пойдет Кириллу на пользу»

    Дмитрий Комбаров: «Надеюсь, смена команды пойдет Кириллу на пользу»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал уход из клуба своего брата Кирилла Комбарова, с которым москвичи отказались продлевать контракт. Сейчас футболист находится в поисках нового места работы.

    «Надеюсь, смена команды пойдет Кириллу на пользу. Уверен, что так и будет. Мы уже не в первый раз будем играть за разные клубы. Брат уходил в аренду в «Торпедо». Мы общаемся с ним ежедневно, но пока никаких новостей от него нет», – сказал Дмитрий Комбаров.

    Ранее появлялась информация о том, что Кирилл Комбаров может перейти в «Динамо».

    Источник: Р-Спорт

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    19.01.2016 19:25
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1453230623
    Зато от Кирилла пользы никому и никогда, ага.
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    ologreds
    1694996387
    numo455263
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