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    Тумбакович возглавил сборную Черногории

    Новым главным тренером сборной Черногории стал Любиша Тумбакович.

    Специалист подписал с черногорской федерацией футбола двухлетний контракт. Тумбакович дебютирует в сборной 24 марта в товарищеском поединке против Греции.

    63-летний Тумбакович за свою карьеру тренировал «Раднички», «Обилич», «Хайтан», «Партизан», АЕК, вновь «Партизан», «Аль-Наср», «Шандон Лунен», «Стил Азин» и «Вухан Залл». 6-кратный чемпион Югославии, 2-кратный чемпион Китая, 3-кратный обладатель Кубка Югославии, 2-кратный обладатель Кубка Китая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2016 18:41
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1453219210
    Черногория? Это где Игорёк умирал-умирал, но так и не умер? А Рома пенальти не забил? Но где таки получили три халявных очка?
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    ologreds
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    numo455259
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