Вартапетов: «Никаких ограничений по физической работоспособности у Ромуло нет»

Врач «Спартака« Михаил Вартапетов рассказал о состоянии полузащитников команды Ромуло и Джано Ананидзе.

«У Ромуло было осложнение после первой операции, когда он находился на родине во время отпуска. Никогда не кидаю камень в огород коллег, но бразильские врачи тогда переусердствовали: вместо простых и очевидных вещей они сделали более сложные. Этот риск оказался неоправданным. И мы имели дело уже с последствиями неудачно проведенной операции.

Абсолютно уверен в том, что бразилец может вернуться на свой прежний уровень. Никаких ограничений по физической работоспособности у Ромуло нет. Скажем так, он вышел на такой же уровень по всем биомеханическим тестам, которым мы проводили, что и раньше. Но футбол настолько тонкая штука, что одной физической готовности мало. Игровой тонус, психологические моменты... Никто не может дать гарантий, что человек, полностью выздоровев, будет играть так же, как играл до травмы.

Что касается Ананидзе, то искусственно наращивать мышечную массу не нужно. Это его конституция. Если нарастить мышцы, потеряется скорость, резкость. Для того, чтобы выдержать 90 минут, работоспособности ему хватает. В феврале будет три месяца после операции Джано. Операция была проведена после того, как все консервативные методы лечения были исчерпаны. На первый взгляд казалось, что операция не нужна. Никто никогда сразу не берется за нож. Но потом профессор Орава, оперировавший, кстати, Широкова, проконсультировал его и сказал, что нужна операция. Операция – достаточно тонкая – была проведена успешно. Был выявлен продольный частичный разрыв одной из связок голеностопа, не видимый ни на одном МРТ. И вот в ходе второго сбора мы будем частично интегрировать его в общую группу, а на третьем сборе, надеемся, Джано начнет тренироваться без каких-либо ограничений», – сказал Вартапетов.