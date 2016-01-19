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    Ташуев: «Трансферы? Работа в этом направлении ведется»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев сказал, что клуб планирует больше новых подписаний.

    «Сантана – футболист высокой квалификации, умело взаимодействующий с партнерами, грамотно читающий игру и отлично технически оснащенный. Увидел, собственно, то, что и ожидал. Уровень Сергея Каретника я знаю хорошо, так как работал с ним прежде. Парень прибавляет, и времени на футбольном поле будем доверять ему больше. Впервые на поле с первых минут в составе появился Святослав Георгиевский. Где-то парень, может, и ошибался, но продемонстрировал приличный уровень работоспособности, вовремя прикрывал те зоны, за которые отвечал, да и в целом неоднократно создавал проблемы соперникам своей быстрой работой с мячом.

    В конце концов именно молодые игроки разыграли практически безупречную голевую комбинацию, в результате чего и был назначен пенальти. Георгиевский сделал отличную проникающую передачу на Каретника, и того смогли остановить только ценой красной карточки и одиннадцатиметрового штрафного удара.

    Сложнее всех, пожалуй, было Игорю Жураховскому, попавшему под плотный прессинг соперника в центральной части поля, но и он, я уверен, будет прогрессировать. Другие молодые футболисты также пытались выполнять наши установки и в большинстве случаев с ними справлялись. Уроки, полученные в поединке против «Астры», не сомневаюсь, многим игрокам пойдут на пользу.

    Стоит ли ожидать в клубе новых футболистов? Да, работа в этом направлении ведется», — сказал Ташуев.

    Источник: ФК «Кубань»

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    19.01.2016 06:06
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