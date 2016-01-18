Нобоа: «Ростов» творит историю»

Полузащитник "Ростова" и сборной Эвадора Кристан Нобоа в интервью El Universo признался, что он счастлив в России.

"Всегда хочется играть в максимально сильном чемпионате, но я счастлив в России, где мне очень комфортно. Каждые полгода открывается трансферное окно, и у футболисты могут сменить команду и чемпионат. Но мне сейчас в России хорошо.

Моя команда "Ростов" творит историю. Раньше клуб был в зоне вылета, а сейчас на втором месте. Что касается моего возвращения в "Эмелек", то тут ничего не изменилась. Я собираюсь вернуться после ЧМ-2018 в России, – сказал Нобоа.