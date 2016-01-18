Писарев: «Отпечаток на игру наложило плохое функциональное состояние футболистов»

Исполняющий обязанности старшего тренера молодежной сборной России Николай Писарев поделился мнением о дебютной встрече команды на Кубке Содружества.

«Отпечаток на игру наложило, в первую очередь, плохое функциональное состояние футболистов сборной России. Отсюда ошибки, неправильные решения. Не хватило агрессии, концентрации в реализации голевых моментов. Соперника хочу поздравить с хорошей игрой, у них хорошая команда. Особенно понравились два футболиста в сборной Таджикистана, не буду называть их фамилии, это игроки приличного уровня. В целом, сегодня нам немного больше повезло.



Чудес не бывает, наши ребята только-только вышли из отпуска. За пять дней сбора подготовить команду так, как нам бы хотелось, нельзя. Было много обрезов, единоборства велись не должным образом, быстро наступила усталость, ноги не слушались игроков. Не думаю, что нужно говорить о волнении, в сборной опытные ребята, многие играют в основных составах клубов ФНЛ. Вряд ли они могли испугаться ответственности в товарищеском турнире», — сказал Писарев.