Роналду: «Взаимопонимание между тренером и игроками «Реала» улучшилось»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду после победы над хихонским «Спортингом» (5:1) в 20 туре испанской Примеры отметил заслугу нового главного тренера команды Зинедина Зидана.

«В «Реале» произошло изменение настроения, произошел толчок в правильном направлении. Взаимопонимание между тренером и игроками стало лучше, это футбол.

Мне кажется, что с приходом Зидана в команде произошли изменения в лучшую сторону. Бенитес тоже желал клубу всего самого наилучшего, но с ним не было такого взаимопонимания, как с Зизу. И не спрашивайте меня почему. Зидан мне чем-то напоминает Анчелотти», – сказал португалец.