Серия А. «Ювентус» крупно переиграл «Удинезе», «Рома» поделила очки с «Вероной»

В 20-м туре Серии А «Ювентус» на выезде не оставил шансов «Удинезе», забив в ворота хозяев четыре безответных мяча. «Рома» на своем поле не смогла добиться победы над «Вероной», «Болонья» и «Лацио» также не смогли выявить сильнейшего.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Удинезе (Удине) – Ювентус (Турин) – 0:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Дибала, 15; 0:2 – Хедира, 18; 0:3 – Дибала (пенальти), 26; 0:4 – Алекс Сандро, 42.

Удаление: Ларанжера, 25.

Рома (Рим) – Верона – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Наинголлан, 41; 1:1 – Паццини (пенальти), 61.

Болонья – Лацио (Рим) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Джаккерини, 2; 2:0 – Дестро, 18; 2:1 – Кандрева (пенальти), 71; 2:2 – Лулич, 76.

Удаление: Масина, 69.

Карпи – Сампдория (Генуя) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Лолло, 28; 1:1 – Корреа, 33; 2:1 – Мбакогу (пенальти), 55.

Кьево (Верона) – Эмполи – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Палоски, 7; 1:1 – Тонелли, 47.