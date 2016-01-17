«Кубань» увеличила цену за Мельгарехо

Основной причиной вероятного срыва перехода полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо в "Спартак" является повысившаяся внезапно стоимость игрока. Как сообщалось ранее, краснодарцы были готовы отпустить парагвайца за пять миллионов евро, однако теперь передумали и повысили его стоимость до десяти миллионов, что значительно осложнило переговоры с красно-белыми.

"Кубань" хотела бы, чтобы игрок продолжил выступление за клуб, но при этом его переход в другую команду не является исключением. Что касается Мельгарехо, то сам он проявляет желание сменить команду.