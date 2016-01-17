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    «Кубань» увеличила цену за Мельгарехо

    Основной причиной вероятного срыва перехода полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо в "Спартак" является повысившаяся внезапно стоимость игрока. Как сообщалось ранее, краснодарцы были готовы отпустить парагвайца за пять миллионов евро, однако теперь передумали и повысили его стоимость до десяти миллионов, что значительно осложнило переговоры с красно-белыми.

    "Кубань" хотела бы, чтобы игрок продолжил выступление за клуб, но при этом его переход в другую команду не является исключением. Что касается Мельгарехо, то сам он проявляет желание сменить команду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2016 18:46
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    Комментарии (14)
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    Igorello97
    1453047528
    Кубань не ярмарка. Хотите купить, платите как следует.
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    RedWhiteFanS
    1453048398
    Согласен! Пусть ловят фортуну со своим Мельгарехо в "сухую". Он стоит 5, но не евро больше.
    Ответить
    REDWHITE_
    1453049879
    Ну не хочет играть, зачем силой держать??? Летом бесплатно в Спартак придет)))
    Ответить
    Tri
    1453050481
    Кто нибудь другой купит, футболист он не плохой, в каком нибудь середняке бундеслиги не затерялся бы.
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    Aztec58
    1453050864
    Чёй-то вспомнилось, как Спартак Ващука покупал, всё доплачивал и переплачивал, а в итоге от игрока никакой существенной пользы.
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    sobaka120982
    1453057883
    У Кубани очередная распродажа))))
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    Диктор
    1453067467
    Жадность фраера сгубила.
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    Asbjorn
    1453073986
    За такие деньги не нужен
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    Диктор
    1453102415
    Вот что случается-когда армяшки приходят к руководству клубом-позор вам .
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    ologreds
    1694996400
    numo455067
    Ответить
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