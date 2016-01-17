«Реал» может расстаться с Кроосом ради приобретения Кавани

«Реал» очень хочет видеть в своих рядах нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, который в последнее время выражает недовольство своим положением в парижском клубе. Ради приобретения уругвайца «сливочные» готовы расстаться с хавбеком Тони Кроосом, местом продолжения карьеры которого может стать «Манчестер Юнайтед». Сумма вероятной сделки между мадридцами и английским клубом оценивается в 52 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кавани появлялся на поле в 26-ти матчах и отметился 13-ю забитыми мячами. Кроос провел 22 поединка, сделав семь результативных передач.