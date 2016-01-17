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    Перейра может перебраться в «Интер» в обмен на Гуарина

    «Интер» проявляет желание видеть в своих рядах полузащитника «Ювентуса» Роберто Перейру. Сообщается, что в сделку может быть включен хавбек «нерадзурри» Фреди Гуарин, который уже длительное время входит в сферу интересов туринского клуба. Тем не менее, «старой синьоре» придется приложить усилия, чтобы переманить к себе колумбийца, имеющего весьма выгодное предложение от одного из китайских клубов.

    В этой Серии А Гуарин сыграл 16 поединков, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Перейра провел в составе «Ювентуса» семь матчей в нынешнем чемпионате Италии и отметился одним результативным пасом.

    Источник: Sport Mediaset

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    17.01.2016 14:56
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    Комментарии (2)
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    ПО БЫСТРЕЕ БЫ ПРОДАЛИ БЫ ЭТОГО ДУБА
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