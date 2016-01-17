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    • Де Хеа: «Хочу стать для «МЮ» тем же, кем были Шмейхель и ван дер Сар»

    Де Хеа: «Хочу стать для «МЮ» тем же, кем были Шмейхель и ван дер Сар»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа признался, что хочет стать для клуба такой же легендой, какими для манкунианцев являются Петер Шмейхель и Эдвин ван дер Сар.

    «Я счастлив в «МЮ», доволен, и у меня есть вера в команду. Шмейхель и ван дер Сар – одни из лучших голкиперов в истории АПЛ, легенды клуба. Мне хочется добиться того же. Поначалу в Англии было непросто, а временами меня даже посещали мысли о возвращении в Испанию, но я продолжал упорно работать. И боролся, много боролся», – отметил Де Хеа.

    В нынешнем чемпионате Англии испанец провел 17 матчей, в которых пропустил 18 голов.

    Источник: Skysports

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    17.01.2016 14:41
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    Комментарии (6)
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    Alek7183
    1453040917
    Как же он добьётся этого перейдя в Реал?
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    Niko
    1453051696
    тогда надо оставаться и работать!
    Ответить
    Asbjorn
    1453073880
    Что же так стремился перейти в Реал?
    Ответить
    ologreds
    1694996400
    numo455048
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