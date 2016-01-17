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    • Пеллегрини: «Мы привыкли к матчам, в которых восемь или девять игроков соперника обороняются»

    Пеллегрини: «Мы привыкли к матчам, в которых восемь или девять игроков соперника обороняются»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу своих подопечных над «Кристал Пэлас» в матче 22-го тура АПЛ (4:0).

    «Нам было очень важно победить, особенно после пяти изменений в основе. В январе мы играем матч за матчем, и важно, чтобы все игроки участвовали в борьбе и чтобы мы оставались сильным конкурентом во всех турнирах.

    Я считаю, что первый гол был особенно важен. Когда мы открываем счет, то знаем, что получаем значительное преимущество.

    Мы привыкли к матчам, в которых восемь или девять игроков соперника обороняются. Нам не всегда удается забить, но, имея большую свободу действий, мы становимся опаснее.

    Первые два гола обеспечили нам существенный отрыв, сократить который «Пэласу» было бы непросто. Мы использовали эту ситуацию и забили еще два мяча.

    Мы победили, несмотря на то, что команда играла другим составом – это хороший результат», – отметил специалист.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    17.01.2016 06:07
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