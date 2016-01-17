«Вест Хэм» готов предложить 13 миллионов за Балотелли

«Вест Хэм» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля» Марио Балотелли.

Сообщается, что главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич находится в поисках усиления для своей атакующей линии и рассматривает Балотелли в качестве одного из кандидатов. По информации источника, лондонцы готовы заплатить за футболиста 13 миллионов евро.

Сейчас Балотелли выступает на правах аренды за «Милан». В нынешнем сезоне Серии А он сыграл четыре матча и забил один гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.