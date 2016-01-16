«Тулуза» – «ПСЖ». Смотреть онлайн

«ПСЖ» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, а отставание от идущим вторым «Анжера» составляет 20 очков. «Тулуза» же изо всех сил пытается сохранить прописку в высшем свете. Ждем разгрома в битве безоговорочного лидера и аутсайдера?

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.