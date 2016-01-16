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    • Президент «Урала»: «Если посадим Ерохина на лавочку, будет ли он нужен «Ростову» или нет?»

    Президент «Урала»: «Если посадим Ерохина на лавочку, будет ли он нужен «Ростову» или нет?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника «шмелей» Александра Ерохина в «Ростов».

    «Ростов» объявил, что Ерохин, который летом станет свободным агентом, подписал контракт с клубом на три года. Наверняка, «Ростов» хотел бы заполучить игрока и раньше за определенную сумму…

    – Мало ли, что «Ростов» хочет. Я тоже много чего хочу. «Ростов» на нас не выходил.

    –​ Но вам хотелось бы что-то заработать на переходе?

    – Нам важно, чтобы наши болельщики футбол хороший смотрели. А у меня еще несколько человек есть в команде, на которых существует спрос. Давай я сейчас всех отпущу, а болельщики скажут: «Он нормальный? Всех лидеров раздал, зачем мы будем ходить на матчи?». Деньги – не самый главный вопрос. Но если предложат деньги, можно о чем-то разговаривать. Но никто нам про деньги не говорил, они у себя на сайте написали. Ерохин же сейчас тренируется с «Уралом».

    Не считаете, что контракт с «Ростовом» помешает ему играть в полную силу за «Урал»?

    – Он дорабатывает свой контракт. Если у него будут мысли о «Ростове», левом береге или правом, не знаю, где он будет, мы можем его штрафовать. Если перестанет в полную играть и тренироваться. Представляете, посадим Ерохина на лавочку. И будет он нужен «Ростову» или нет?

    Источник: «Советский спорт»

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    16.01.2016 13:18
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    Комментарии (5)
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    Aztec58
    1452953697
    Когда-то так поступило Торпедо с Лебеденко, когда он собрался свалить в Локо.
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    castromen
    1452954533
    Сажай, не сажай- Ерохин будет в Ростове.
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    Alek7183
    1453013276
    Теряет и теряет команда игроков, да ещё свободными.
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    Karpathian
    1453102361
    дурацкая ситуация((( еще если и Сапета свалит, будет провал(((
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    ologreds
    1694996408
    numo454941
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