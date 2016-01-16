Президент «Урала»: «Если посадим Ерохина на лавочку, будет ли он нужен «Ростову» или нет?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника «шмелей» Александра Ерохина в «Ростов».

– «Ростов» объявил, что Ерохин, который летом станет свободным агентом, подписал контракт с клубом на три года. Наверняка, «Ростов» хотел бы заполучить игрока и раньше за определенную сумму…

– Мало ли, что «Ростов» хочет. Я тоже много чего хочу. «Ростов» на нас не выходил.

–​ Но вам хотелось бы что-то заработать на переходе?

– Нам важно, чтобы наши болельщики футбол хороший смотрели. А у меня еще несколько человек есть в команде, на которых существует спрос. Давай я сейчас всех отпущу, а болельщики скажут: «Он нормальный? Всех лидеров раздал, зачем мы будем ходить на матчи?». Деньги – не самый главный вопрос. Но если предложат деньги, можно о чем-то разговаривать. Но никто нам про деньги не говорил, они у себя на сайте написали. Ерохин же сейчас тренируется с «Уралом».

– Не считаете, что контракт с «Ростовом» помешает ему играть в полную силу за «Урал»?

– Он дорабатывает свой контракт. Если у него будут мысли о «Ростове», левом береге или правом, не знаю, где он будет, мы можем его штрафовать. Если перестанет в полную играть и тренироваться. Представляете, посадим Ерохина на лавочку. И будет он нужен «Ростову» или нет?