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    • «Спартак» отправился на сбор в ОАЭ, Кирилл Комбаров и Озбилиз остались в Москве

    «Спартак» отправился на сбор в ОАЭ, Кирилл Комбаров и Озбилиз остались в Москве

    Сегодня в семь утра футболисты «Спартака» собрались в шереметьевском аэропорту, чтобы через два часа вылететь в Дубай. Оттуда на автобусе команда доберется до Абу-Даби, где будет базироваться на первом из трех подготовительных сборов.

    В распоряжении главного тренера Дмитрия Аленичева 25 игроков: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Антон Митрюшкин, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Владимир Гранат, Илья Кутепов, Александр Пуцко, Денис Кутин, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Ромуло, Артeм Тимофеев, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Зотов, Роман Широков, Георгий Мелкадзе, Александр Зуев, Игорь Леонтьев, Денис Давыдов, Зе Луиш и Дмитрий Комбаров, который, правда, присоединится к команде на день позже.

    Защитник Кирилл Комбаров и полузащитник Арас Озбилиз остаются в Москве и будут тренироваться с молодежным составом красно-белых.

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.01.2016 09:48
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