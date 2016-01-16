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    Чернышов может возглавить сборную Черногории

    Экс-главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов, возглавляющий «Спартак» из Суботицы, получил приглашение принять сборную Черногории, сообщает «Спортфакт». Бывший наставник черногорской команды Бранко Брнович покинул свой пост, не сумев вывести ее на Евро-2016.

    После ухода из московского «Спартака» в 2003 году Чернышов успел поработать с тбилисским «Динамо», белорусским «Витебском», брянским «Динамо», бакинским «Стандардом», казахстанским «Акжайыком», клубом «Аль-Шола» из Саудовской Аравии, «Аль-Фахахелем» и «Аль-Кадзией» из Кувейта, откуда перешел в «Спартак» из сербской Суботицы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2016 07:05
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