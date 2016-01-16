«Валенсия» намерена заполучить Гарая

По информации PlanetaDeporte, «Валенсия» постарается приобрести защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая. В игроке петербургского клуба руководство «летучих» мышей видит замену Николасу Отаменди, покинувшему валенсийцев прошлым летом.

Испанский клуб уже предпринимал попытки заполучить футболиста сине-бело-голубых накануне старта нынешнего сезона. Этой зимой или в летнее трансферное окно «Валенсия» постарается сделать это еще раз.

В нынешней РФПЛ Гарай принял участие в 16-ти поединках, забил два гола и отдал одну голевую передачу.