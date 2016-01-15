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    • Арустамян: «Слухи о Гуарине и «Спартаке» – неправда, а вот с «Зенитом» есть конкретика»

    Арустамян: «Слухи о Гуарине и «Спартаке» – неправда, а вот с «Зенитом» есть конкретика»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал подробности вероятного перехода хавбека «Интера» Фреди Гуарина в один из российских клубов. Напомним, ранее появилась информация, что на колумбийца претендуют «Спартак» и «Зенит».

    «Я уже говорил о поиске «Зенитом» новичка в линию атаки. В Tuttomercatoweb писали об интересе к Гуарину «Спартака» и «Зенита». По «Спартаку», разумеется, это неправда, трансфер Гуарина невозможен. Зато сведения о «Зените» верные. «Интер» пытается продать Фреди за 13-15 миллионов евро. В середине поля у клуба с игроками перебор, так что Гуарин вообще не играет. «Зенит» настаивает на полугодовой аренде с правом выкупа, что осложняет переговоры. Однако «Зенит» может сделать очень достойное предложение Гуарину по зарплате. При этом по Гуарину есть серьезное предложение от китайского «Цзянсу Сайнти». «Интер», конечно, предпочитает продать колумбийца и реинвестировать эти деньги в новых футболистов. В случае с «Зенитом» большой плюс Гуарина – незаигранность в еврокубках, так что клуб может усилиться к плей-офф Лиги чемпионов именно колумбийцем», – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.01.2016 21:57
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    Комментарии (3)
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    18JG
    1452885862
    Да какой нахер же Гуарин... Ему 29! Найдите на пару лет хотя бы помоложе футболиста!
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    ologreds
    1694996412
    numo454883
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