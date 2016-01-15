Бышовец: «У «Ростова» есть хорошие шансы попасть в еврокубки по итогам сезона»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением о трансферной политике «Ростова», а также о перспективах команды во второй половине сезона.

«Перспективы «Ростова» связаны с тем, что команда сумела перестроиться за короткий период. Игра команды стала более рациональной, и в каждом матче идет борьба за максимальные результаты. В клубе создаются условия для конкуренции в составе. У «Ростова» есть хорошие шансы, чтобы попасть в еврокубки по итогам второй части сезона. Игроки, которых пригласили, действительно усилят команду.

Возможный переход Александра Ерохина усилит «Ростов». Он проводит хороший сезон, стал кандидатом в национальную команду. Навыки этого футболиста разнообразят игру команды, придадут креативный импульс средней линии. Что касается Федора Кудряшова, то это хороший игрок, у него сильная школа. Футболист усилит игру в защите, благодаря чему будет выдержан баланс оборонительных и атакующих действий.

Ника Качарава – перспективный игрок. Он нестандартен, с хорошей аритмией. Не знаю, останется ли в «Ростове» Сердар Азмун, но в случае его ухода Качарава сможет стать ему равноценной заменой. Главное, что в нем присутствует целеустремленность, присущая молодым игрокам», – отметил Бышовец.