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    • Юрченко: «Руководство «Уфы» ведет какие-то свои внутренние игры»

    Юрченко: «Руководство «Уфы» ведет какие-то свои внутренние игры»

    Вратарь «Уфы» Давид Юрченко прокомментировал слухи о том, что он не будет продлевать контракт с командой и покинет столицу Башкортостана в зимнее трансферное окно.

    «Вопрос продления контракта с «Уфой» в данный момент уже не обсуждается. У нас с клубом был долгий разговор, но прийти к общему с руководством мнению не удалось. Мое действующее соглашение с «Уфой» продлено не будет. Что касается моего ближайшего будущего, то здесь мало что упирается в мои планы и желания.

    Нам с руководством «Уфы» нужно прийти к обоюдовыгодному решению этого вопроса. Однако сейчас видно, что ни у кого из руководителей клуба нет ярого желания сохранить меня в клубе, и вообще непонятно, хотят ли в «Уфе» сохранить прописку в РФПЛ на следующий сезон. Руководство клуба ведет какие-то свои внутренние игры, которые я не понимаю», – рассказал голкипер.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Юрченко может стать игроком «Анжи» этой зимой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.01.2016 15:25
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Шамиль Газизов тот ещё пахан.
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    ologreds
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