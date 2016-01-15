Юрченко: «Руководство «Уфы» ведет какие-то свои внутренние игры»

Вратарь «Уфы» Давид Юрченко прокомментировал слухи о том, что он не будет продлевать контракт с командой и покинет столицу Башкортостана в зимнее трансферное окно.

«Вопрос продления контракта с «Уфой» в данный момент уже не обсуждается. У нас с клубом был долгий разговор, но прийти к общему с руководством мнению не удалось. Мое действующее соглашение с «Уфой» продлено не будет. Что касается моего ближайшего будущего, то здесь мало что упирается в мои планы и желания.

Нам с руководством «Уфы» нужно прийти к обоюдовыгодному решению этого вопроса. Однако сейчас видно, что ни у кого из руководителей клуба нет ярого желания сохранить меня в клубе, и вообще непонятно, хотят ли в «Уфе» сохранить прописку в РФПЛ на следующий сезон. Руководство клуба ведет какие-то свои внутренние игры, которые я не понимаю», – рассказал голкипер.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Юрченко может стать игроком «Анжи» этой зимой.