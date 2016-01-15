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    «Урал» опровергает продажу Ерохина

    Полузащитник «Урала» Александр Ерохин проведет остаток сезона в екатеринбургской команде. Об этом сообщает официальный twitter «шмелей».

    «Много вопросов по А.Ерохину. Сообщаем, что у игрока с клубом действующий контракт до лета 2016 года. Ерохин остается игроком «Урала», – говорится в сообщении.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что Ерохин стал игроком «Ростова» и подписал с новой командой контракт на три года. Судя по всему, в Ростов-на-Дону 26-летний хавбек переберется на правах свободного агента летом 2016 года после того, как истечет его действующее соглашение с «Уралом».

    Источник: Twitter

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    15.01.2016 13:38
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    Комментарии (4)
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    REDWHITE_
    1452856211
    Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде сообщил, что заплатил похитителям его жены Маимунат выкуп в размере 1,3 млн нигерийских найр (около $ 6,5 тыс.) за её освобождение. Супруга нигерийского футболиста была похищена в городе Варри, проведя в заточении почти неделю. «Я заплатил за её освобождение 1,3 млн найр, хотя сначала преступники требовали 30 млн найр. С ней всё хорошо, хотя я должен ещё в этом убедиться. Я отвез её в больницу для обследования, так как она прошла большие испытания, находясь в руках вооруженных людей. Её всё время держали в болотистом лесу, в грязи почти неделю. Представьте, с чем она столкнулась за всё то время. Благодарю бога за то, то получил её обратно живой, это самое главное для меня»
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    Aztec58
    1452867208
    Сомнительно, чтобы Ерохин оказался в Ростове. Не тот калибр, ага.
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    Alek7183
    1452874079
    Так перешёл или нет?
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    ologreds
    1694996414
    numo454849
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