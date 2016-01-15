Писарев: «Математические шансы у молодежки есть»

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился своим мнением о шансах команды в квалификации Евро-2017.

– Ситуация в турнирной таблице нашей отборочной группы, конечно, сложилась очень тяжелая. Надежда умирает последней. Математические шансы у нас есть. Хотя и совсем призрачные.

Будем биться. Команде необходимо достойно выступить в отборочном цикле и не забывать о том, что молодежная сборная – ближайший резерв национальной команды.

– Как получилось, что вы вернулись?

– Я пообщался с президентом РФС Виталием Мутко, тренером национальной сборной Леонидом Слуцким, и мы приняли решение, что на Кубок Содружества я поеду со своим штабом.