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    Рахимов: «Хотим купить еще двух-трех футболистов»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о планах по усилению состава.

    Команда испытывала достаточно большие проблемы в линии обороны, и были матчи, в которых играл всего один номинальный центральный защитник. Чтобы избежать таких ситуаций, мы сделали акцент на том, чтобы приобрести защитников, и купили Люка Уилкшира. Он тренировался с нами в течение двух-трeх месяцев, знает ситуацию, а мы знаем его возможности. Также в линию обороны взяли Заурбека Плиева, который играл в «Кайрате».

    Надеемся, что он сможет составить конкуренцию и будет прибавлять. Ведь нужно понимать, что РФПЛ — другой уровень и требования тоже другие. Хотим купить ещe двух-трeх футболистов — нам нужна позиция центрального защитника, опорного полузащитника после ухода Маурисио, габаритного нападающего, хотя это будет сложно. На Мальте у нас будут контрольные матчи с командой из Черногории, с мальтийским «Хиберниансом», — сказал Рахимов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.01.2016 09:50
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