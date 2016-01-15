Черевченко: «Беспокоят слухи об уходе Ниасса»

Наставник «Локомотива» Игорь Черевченко признался, что его беспокоят слухи о возможном уходе форварда Умара Ниасса.

– Ньяссе пропустил обе тренировки в четверг. В пятницу будет в строю?

– Пока лишь частично. У него старые проблемы с кистью, недавно была операция. Так что работать будет индивидуально. А задержался он по семейным обстоятельствам.

– Вы, разумеется, в курсе, сколько ходит слухов о возможной продаже сенегальца.

– Конечно, и меня это беспокоит. Как и любого другого тренера в такой ситуации. Да и вообще усиления хотелось бы. Ведем переговоры, время еще есть.