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    • Билялетдинов: «Все 20 месяцев в «Рубине» чемодан стоял нераспакованный»

    Билялетдинов: «Все 20 месяцев в «Рубине» чемодан стоял нераспакованный»

    Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов признался, что он боялся увольнения на протяжении всего периода работы в клубе.

    «Слухи об увольнении доходили постоянно. Только успел освоиться, уже первая встреча с руководством состоялась, когда проиграли «Бетису» 0:2. Когда сгорели «Зениту» 2:6, думал: «Сейчас точно на выход попросят». К тому же следом и домашнее поражение от «Кубани» – 0:2. Та игра была какой-то фантасмагорией! 29 ударов по чужим воротам – это рекорд, который нескоро будет побит. Но Беленов тогда творил чудеса! А если вспомнить, что вслед за этим случилось еще и поражение от «Спартака» с невероятным по красоте голом Мовсисяна, то мысли посещали самые разные. Образно говоря, все 20 месяцев чемодан стоял нераспакованный», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2016 07:48
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    Комментарии (2)
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    Black Giz
    1452843822
    Надо было не о чемодане не распакованном думать, а об игре команды!
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    ologreds
    1694996416
    numo454822
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