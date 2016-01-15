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    Перевертайло: «Задача «Уфы» – сохранение прописки в РФПЛ»

    Главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло сказал, что сейчас главное для его команды – сохранение прописки в РФПЛ.

    «Самое важное для меня как для главного тренера – это то, что мы сохранили основной костяк команды из двадцати двух человек, то есть три вратаря и девятнадцать полевых игроков. Ну и вот добавился новичок, Зубарев, и нас теперь двадцать три. Селекционная работа ведется постоянно, поэтому возможны еще какие-то новшества в нашем составе. Я рассчитываю на весь свой основной костяк, но это реальная жизнь и возможно кто-то нас покинет.

    То, что у нас получается подписывать молодых игроков из «Спартака-2», — это заслуга нашего директора Шамиля Газизова, у него хорошие отношения со многими клубами, ну и с московским «Спартаком» тоже. К Обухову есть интерес. На наш взгляд, это хороший, перспективный футболист, который на сегодняшний день способен играть в Премьер-лиге, но вопрос по нему еще не решен окончательно.

    Задача на сезон? Перед нами стоит единственная задача — сохранение места в Премьер-лиге. Мы полны надежд, энтузиазма и будем стремиться эту задачу выполнить», — сказал Перевертайло.

    Источник: Спорт FM

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    15.01.2016 06:23
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