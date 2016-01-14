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Смолов: «Широков назвал меня геем и отморозком»

14 января 2016, 12:04
15

Форвард "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал смену своего имиджа и рассказал о том, какой была реакция окружающих на перемены в его внешности .

"Я давно хотел попробовать. У парикмахера своего спрашивал. Говорит: "Нет, за один раз невозможно перекраситься". Тогда подумал: "Ну ладно, значит, не буду". А недавно познакомился с человеком, который мне сказал, что за вечер можно осуществить процедуру. В целом результат мне нравится. Но я сейчас сбрею все. Отцу очень не понравилось. Я пообещал ему, что на тренировках я в таком виде не появлюсь.

Хотя новой девушке моей понравилось. Собственно, она мне и сказала, что за один вечер можно перекраситься. Как отреагировали партнеры? Мнения были полярные. Кто-то говорил, что нормально, но большинство… Если в мягкой форме, то: "Зачем ты это сделал?" Больше всех стебал Роман Широков. В тот день, когда я выложил первую фотографию, от него сразу пришло сообщение: "Гей, отморозок, я с машинкой поеду в аэропорт".

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Широков Роман
Комментарии (15)
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Etiainen
1452764695
новая девушка? а как же Лопырева... эх Федя, Федя
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FanatSerj
1452765547
Воу, воуу Федя полегче, только в футбол более менее играть начал и опять за старое взялся.
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Рулон Обоев
1452765762
Хотя моей вчерашней девушке понравилось.
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REDWHITE_
1452767655
Вчера на чемпионат.ком была прямая трансляция с геем. На фото, это фигня))) А вот в живую)) Такая педрилла)))) Жаль не я его отец, спустил бы штаны публично и ремнем голубизну выбил))))
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vladimirtsar
1452768572
Широков красавчик!
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Garrincha58
1452768904
скоро будут писать о стрижках на лобке и под мышкой было бы про кого писать а то какой то Смолов кто это ?а это бывший х-халь Loperevoy
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Serjik78
1452770135
Почти вся страна называет футболистов сборной пида...сами, и ничего. Чего он переживает? ;)))
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Asbjorn
1452770837
Пардон,гей
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Mr Abdullaev
1452771858
Широков молодчина =D
Ответить
KuPe4iK
1452780961
Рома такого не любит)
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