Смолов: «Широков назвал меня геем и отморозком»

Форвард "Краснодара" Федор Смолов прокомментировал смену своего имиджа и рассказал о том, какой была реакция окружающих на перемены в его внешности .

"Я давно хотел попробовать. У парикмахера своего спрашивал. Говорит: "Нет, за один раз невозможно перекраситься". Тогда подумал: "Ну ладно, значит, не буду". А недавно познакомился с человеком, который мне сказал, что за вечер можно осуществить процедуру. В целом результат мне нравится. Но я сейчас сбрею все. Отцу очень не понравилось. Я пообещал ему, что на тренировках я в таком виде не появлюсь.

Хотя новой девушке моей понравилось. Собственно, она мне и сказала, что за один вечер можно перекраситься. Как отреагировали партнеры? Мнения были полярные. Кто-то говорил, что нормально, но большинство… Если в мягкой форме, то: "Зачем ты это сделал?" Больше всех стебал Роман Широков. В тот день, когда я выложил первую фотографию, от него сразу пришло сообщение: "Гей, отморозок, я с машинкой поеду в аэропорт".