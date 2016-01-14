«Атлетико» хочет выручить от продажи Гризманна 100 миллионов

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в составе «сливочных» форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Глава мадридского клуба намерен привлечь к этому вопросу главного тренера команды Зинедина Зидана, по мнению которого Гризманн сможет составить полноценную конкуренцию нападающему Кариму Бензема.

«Матрасники», в свою очередь, хотят получить за игрока 100 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел за «Атлетико» 25 матчей, в которых 14 раз поражал ворота соперников и четырежды ассистировал партнерам. По данным портала Transfermarkt.de, стоимость Гризманна составляет 50 миллионов евро.