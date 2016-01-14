«Кубань» отправилась на кипрский сбор без Павлюченко

«Кубань» отправилась на свой первый зимний сбор без форварда Романа Павлюченко. Сегодня в 10:00 состоялся вылет краснодарской команды на Кипр. Вероятно, игрок присоединится к команде чуть позже.

Напомним, что Павлюченко решил не тренироваться с командой, пока перед ним не будет погашена задолженность по зарплате. По словам футболиста, желто-зеленые обязаны выплатить ему деньги за пять месяцев, и должны были это сделать до 11-го января.

В текущем сезоне Павлюченко пять раз выходил на поле в составе «Кубани».