Эль-Ненни перешел в «Арсенал»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что опорный хавбек «Базеля» Мохамед Эль-Ненни уже стал игроком лондонского клуба.

«Конечно, Эль-Ненни будет играть за нас. Его переход уже состоялся. Посмотрим, сможет ли он принять участие в воскресном матче», – сказал Венгер.

Как информирует источник, «канониры» заплатили за переход игрока сборной Египта семь миллионов фунтов. Официальная презентация игрока состоится сегодня.

В нынешнем чемпионате Швейцарии Эль-Ненни провел 16 матчей, забив в них два гола.