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    «Рубин» может арендовать Рязанцева

    Ряды «Рубина» может пополнить хавбек «Зенита» Александр Рязанцев. Игрок близок к переходу в казанский клуб на правах аренды. Сообщается, сине-бело-голубые хотят видеть в своем составе игрока «Рубина» Магомеда Оздоева, и Рязанцев, по всей вероятности, станет частью сделки между клубами. Полузащитник может обойтись питерскому клубу в 6-8 миллионов евро.

    Также в аренду в Казань может отправиться еще один игрок «Зенита» – нападающий Денис Ткачук.

    Рязанцев в текущем сезоне провел 11 матчей РФПЛ, записав на свой счет две голевых передачи.

    Источник: Facebook.com

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    14.01.2016 07:45
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    Комментарии (2)
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    castromen
    1452770372
    Только обрадовался за контракт Наби, вот и получил ответку. Только не в Рубин и Ростов.
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    ologreds
    1694996422
    numo454725
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