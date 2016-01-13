Щербаченко: «Гинер – академик в трансферных вопросах, Доронченко – второй после него»

Бывший главный тренер «Кубани» Федор Щербаченко уверен, что деятельность спортивного директора краснодарцев Сергея Доронченко поможет клубу провести удачную трансферную кампанию.

– Вас не удивляет, что на фоне истории с Павлюченко клуб приглашает известного защитника Фелипе Сантану?

– Раз клуб приобретает такого игрока, значит, все будет нормально. Логика просматривается. Приглашение Сантаны «Кубанью», которая идет на предпоследнем месте и испытывает финансовые трудности, – это настоящая трансферная бомба! То есть ситуация нормализуется. «Кубань» возрождается. И это связано с возможным возвращением на пост спортивного директора Сергея Доронченко. До этого в клубе не было сильной руки, возникала неразбериха.

– По-вашему, Доронченко – благо для «Кубани»?

– А вы почувствуйте разницу! Как было с ним, а потом без него.

– Многие связывают его с известным «делом Никезича»…

– Не готов обсуждать эту тему. Там ничего не доказано. Я бы не сказал, что у Доронченко сложный характер. Давайте посмотрим на его работу. Покупаются люди за три копейки, а потом уходят за очень достойные деньги. Свежий пример – Мельгарехо.

– С таким подбором исполнителей, если многие уйдут, удел «Кубани» – бороться за выживание.

– Многое будет зависеть от Доронченко. Он может выправить ситуацию, если найдет достойные кадры. Он уже доказал свою состоятельность. С трансферами в 90 процентах случаев он попадает в десятку! Так что ждите удачных приобретений от краснодарцев. Игрок молодежной сборной Украины Жураховский уже подписал контракт – это все на перспективу и капитализацию клуба. Для таких трансферов нужны не только деньги, но и дар убеждения и репутация.

– Объясните, почему при Доронченко тренеры в клубе меняются как перчатки.

– Насколько мне известно, Мкртчан очень амбициозный руководитель как в бизнесе, так и в футболе. Вкладывались большие деньги, и «Кубань» рассчитывала на большее. Посмотрите на «Краснодар». Галицкий тоже менял тренеров и в итоге достиг желаемого. Вспоминаю, когда нас с Петраковым увольняли из ФК «Москва» и на наше место приходил Слуцкий. Формулировка была такая: «нет возможности для развития клуба». Тогда мы были крайне удивлены, но время показало, что руководство оказалось право. Слуцкий вырос в итоге в сильного тренера.

А вообще я хочу сказать, что у нас в клубах много специалистов, занимающихся селекцией, есть даже мощные компании. Но финансовый и спортивный анализ показывает, что академиком в трансферных вопросах является Гинер. А вот на второе место я поставил бы Доронченко. Думаю, и болельщики «Кубани» это поняли, – сказал Щербаченко.