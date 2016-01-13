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    • «Барселоне» придется заплатить 37 миллионов отступных в случае покупки Сане

    «Барселоне» придется заплатить 37 миллионов отступных в случае покупки Сане

    Полузащитник «Шальке» Лерой Сане попал в сферу интересов «Барселоны», однако каталонцам придется выплатить прописанную в контракте игрока сумму отступных.

    Эта сумма составляет 37 миллионов евро, и, как сообщается, «Барселона» готова расстаться с такими деньгами ради приобретения Сане. На футболиста, напомним, претендуют также «Реал» и «Манчестер Сити».

    Руководство «Шальке» ранее заявляло, что намерено получить за Сане как минимум 50 миллионов евро.В нынешнем сезоне Бундеслиги игрок провел 17 встреч, отметившись четырьмя мячами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: L' Equipe

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    13.01.2016 22:00
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