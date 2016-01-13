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    Папаев: «Мельгарехо – просто красавец»

    Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Папаев поделился мнением о возможном переходе в команду нападающего «Кубани» Лоренцо Мельгарехо.

    «Покупка Мельгарехо – очередная попытка усилить позицию форварда. «Спартак» нуждается в нападающем. Судя по всему, команду покинет Мовсисян, а у Зе Луиша уходит много времени на адаптацию. Мельгарехо давно выступает в России, к тому же южноамериканцы – психологически устойчивые ребята и быстро вливаются в коллектив. Если Мельгарехо продолжит так же играть, то станет усилением для красно-белых. В «Спартаке» у него есть все предпосылки для роста.

    Мельгарехо в «Бенфике» действовал на позиции крайнего защитника. Считаю это неправильным. Ведь футболист обладает высоким уровнем исполнительского мастерства. Мельгарехо раскрылся на позиции нападающего. Думаю, в «Спартаке» его видят форвардом. Вспоминаю его некоторые голы. Мельгарехо – просто красавец. Но парагваец может сыграть и в оттяжке. Это только повысит его уровень КПД», — сказал Папаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2016 16:19
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Asbjorn
    1452692101
    Так Мельгарехо вроде на фланге играет а не нападающего
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    Диктор
    1452693114
    Полностью согласен.
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    Aztec58
    1452693696
    Хочется верить, что и в Спартаке будет красавой! Папаеву - респект, жив курилка!
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    sined1951
    1452696133
    Да, это реальное усиление. Главное, чтобы тренер его правильно использовал.
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    proеzd2
    1452702359
    будет играть везде.хехе
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    REDWHITE_
    1452754229
    Если кто помнит игру Виктора Папаева, то видели, как он на "носовом платке! мог обыграть защитником. Месси отдыхает. Соглашусь с Виктором.
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    ologreds
    1694996425
    numo454665
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