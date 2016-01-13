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    Кержаков: «Такие нагрузки не испытывал с 2011-го года»

    Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков рассказал о тренировочных нагрузках в Швейцарии.

    «Атмосфера хорошая. Не на что жаловаться. Отношение ко мне доброжелательное — и тренерский штаб, и игроки хорошо приняли. Что же касается тренировок, то такие нагрузки на предсезонном сборе я, наверное, не испытывал с 2011 года, когда Лучано Спаллетти готовил «Зенит». Тогда было что-то похожее. В «Зените» это было связано с тем, что мы рано начинали сезон еврокубковыми матчами», – цитирует Кержакова «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2016 15:19
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    Комментарии (3)
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    FanatSerj
    1452690586
    Ахх-хаа-ха вот она и разница, что в какай то затрапезной команде швейцарского чемпионата, которая на предпоследнем месте, готовятся серьезнее чем в командах РПЛ которые играют в ЛЧ.
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    ologreds
    1694996425
    numo454659
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