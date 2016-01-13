Сафонов: «Переход Мельгарехо в «Спартак» оправдан»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов уверен, что Лоренцо Мельгарехо подойдет «Спартаку».

«Считаю Мельгарехо неплохим футболистом, а сумму в 5 миллионов евро вполне адекватной, учитывая, какие деньги сейчас платят за футболистов в той же Англии. Конечно, можно было и поторговаться с «Кубанью», но этот уже вопрос к менеджменту «Спартака». Аленичев за полгода работы наверняка увидел проблемные позиции в команде и сейчас планирует усиливаться на свое усмотрение, а значит, трансфер Мельгарехо оправдан.



Парагваец способен закрыть проблемную для «Спартака» зону нападения, несмотря на то что раньше играл в обороне. А тот факт, что бывший защитник забивает у нас больше всех, меня не удивляет. Это скорее вызывает вопросы об уровне РФПЛ. Вот если бы он, будучи защитником, становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, я бы удивился», — сказал Сафонов.