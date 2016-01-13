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    Тарханов: «Я бы научил «Спартак» играть»

    Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов уверен, что он бы разобрался с проблемами «Спартака».

    «Научил бы играть «Спартак»? Конечно! У меня есть четкая идея. Все мои команды играют, «Урал» вон до сих пор. Самое слабое место нашего футбола – менеджмент. Каждый сует своих тренеров, а у меня нет агента.

    За последнее время не было предложений от топ-клубов. У нас такая система… Я несовременный человек – прямолинейный. Футбол воспринимаю иначе. Сейчас в нем видят прежде всего бизнес, а я – футбол. Хотя все знают, что игроков готовлю, игру выстраиваю. Чего еще надо?», – сказал Тарханов.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.01.2016 14:22
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    Комментарии (4)
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    mutabor0992
    1452693847
    Во шутник...
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    Aztec58
    1452696889
    Ага, каждый пиарится на фоне Спартака.
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    nemolod
    1452760863
    Каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны!
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    ologreds
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