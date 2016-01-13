Тарханов: «Я бы научил «Спартак» играть»

Главный тренер софийской «Славии» Александр Тарханов уверен, что он бы разобрался с проблемами «Спартака».

«Научил бы играть «Спартак»? Конечно! У меня есть четкая идея. Все мои команды играют, «Урал» вон до сих пор. Самое слабое место нашего футбола – менеджмент. Каждый сует своих тренеров, а у меня нет агента.



За последнее время не было предложений от топ-клубов. У нас такая система… Я несовременный человек – прямолинейный. Футбол воспринимаю иначе. Сейчас в нем видят прежде всего бизнес, а я – футбол. Хотя все знают, что игроков готовлю, игру выстраиваю. Чего еще надо?», – сказал Тарханов.