Скрипченко: «Отпуск пошел на пользу, ребята вышли в позитивном настроении»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко пообщался с прессой после встречи со своими подопечными. По словам наставника, он очень доволен состоянием футболистов.

«Было желание, чтобы ребята вышли из отпуска в хорошем состоянии. Но мы понимали, что набрать за отпуск один-два килограмма это не существенно и нормально. Поэтому очень отрадно, что те игроки, которые склонны к набору веса, вышли в хорошем состоянии. В этом плане ребята профессионально отнеслись. Отпуск пошел на пользу, ребята вышли в позитивном настроении. Видно, что они соскучились по работе», – заявил он.