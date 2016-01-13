«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 40 миллионов за 16-летнего итальянца

«Манчестер Юнайтед» готовит настоящую трансферную «бомбу». Как сообщает источник, «красные дьяволы» намерены заплатить 40 миллионов евро за 16-летнего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумма.

Руководство «манкунианцев» рассматривает кандидатуру талантливого итальянца на случай ухода своего основного вратаря испанца Давида де Хеа.

Несмотря на столь юный возраст, Доннарумма является основным голкипером миланского клуба. В нынешнем сезоне он сыграл в 11-ти матчах Серии А, пропустив в них девять голов.