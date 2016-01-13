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    Роббен: «С 11 футболистами не выиграешь ни один турнир»

    Ведущий игрок мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен признал, что для завоевания титулов в команде должны быть заиграны все футболисты, а не только основные исполнители.

    «Мы хорошо поработали на сборе в Катаре, у нас были отличные условия. Что же касается победы в Лиге чемпионов, то нам необходимо продолжать работать и входить в игровой ритм. Начинать нужно с матчей Бундеслиги. А ключевым фактором для победы в Лиге чемпионов является вся команда. С 11 футболистами не выиграешь ни один турнир», — заявил Роббен в интервью tz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2016 11:18
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    Комментарии (2)
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    mlkritskiy
    1452680095
    философия какая-то пошла... Понятно, что результат от общей команды зависит, но сейчас как-то все на индивидуальные качества смотрят, а потом уже на команду.
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    ologreds
    1694996427
    numo454639
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