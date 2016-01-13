Роббен: «С 11 футболистами не выиграешь ни один турнир»

Ведущий игрок мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен признал, что для завоевания титулов в команде должны быть заиграны все футболисты, а не только основные исполнители.

«Мы хорошо поработали на сборе в Катаре, у нас были отличные условия. Что же касается победы в Лиге чемпионов, то нам необходимо продолжать работать и входить в игровой ритм. Начинать нужно с матчей Бундеслиги. А ключевым фактором для победы в Лиге чемпионов является вся команда. С 11 футболистами не выиграешь ни один турнир», — заявил Роббен в интервью tz.