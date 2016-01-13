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    Кержаков: «Испытываю кайф от тренировок в «Цюрихе»

    Форвард петербургского "Зенита" Александр Кержаков доволен своим новым местом работы. Напомним, что зимой российский футболист отправился в аренду в швейцарский "Цюрих",

    "Я реально смотрел на вещи и понимал, что, не имея игровой практики в полгода, уходить в чемпионат Испании, где первые матчи года играют уже 2 января, нет смысла. Для чего? Просто для того, чтобы сидеть там на лавке? Логики в таком переходе не было.

    В итоге я просто взвесил все "за" и "против" и получилось, что вариант с переходом в "Цюрих" — самый оптимальный в данной ситуации. К тому же немаловажную роль сыграло отношение руководства швейцарского клуба.

    Сейчас испытываю кайф от тренировок в "Цюрихе". Потому что у меня был большой перерыв. Мне приятно, что руководство клуба так хорошо ко мне относится и верит в меня, хорошо, что кому-то еще интересна моя персона.

    Завершение карьеры? Страшно уйти, не наигравшись. Когда смотрю футбол, понимаю, что хочу продолжать. Еще не наигрался", — отметил Кержаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.01.2016 08:48
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    Комментарии (2)
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    mlkritskiy
    1452679679
    а недавно писали, что ты сдыхаешь от тренировок...
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    ologreds
    1694996427
    numo454628
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