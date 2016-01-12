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    Дуглас не перейдет в «Спартак»

    Агент защитника «Трабзонспора« Дугласа опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в «Спартак«.

    «Не знаю, откуда берутся эти слухи о переходе моего клиента в «Спартак». Это невозможно даже теоретически. Дело в том, что Дуглас в начале был заявлен за московское «Динамо», потом перешел в турецкий «Трабзонспор». Следовательно, он не может быть заявлен за третью команду в течение текущего сезона», – сказал агент.

    В нынешнем сезоне Дуглас провел два матча за «Динамо», а затем перешел в «Трабзонспор». В Турции 28-летний защитник сыграл 11 матчей. Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет обменять защитника Сердара Таски на Дугласа.

    Источник: Известия

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    12.01.2016 17:49
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    Комментарии (4)
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    Dgon1987
    1452616491
    Ну и слава богу!
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    alexidj
    1452616974
    ой счастье то какое)
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    Yurskiy
    1452619825
    О, это уже Спартак хочет его на Таски обменять.))) Как интересно....
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    ologreds
    1694996431
    numo454573
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