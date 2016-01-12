Дуглас не перейдет в «Спартак»

Агент защитника «Трабзонспора« Дугласа опроверг информацию о том, что его клиент может перейти в «Спартак«.

«Не знаю, откуда берутся эти слухи о переходе моего клиента в «Спартак». Это невозможно даже теоретически. Дело в том, что Дуглас в начале был заявлен за московское «Динамо», потом перешел в турецкий «Трабзонспор». Следовательно, он не может быть заявлен за третью команду в течение текущего сезона», – сказал агент.

В нынешнем сезоне Дуглас провел два матча за «Динамо», а затем перешел в «Трабзонспор». В Турции 28-летний защитник сыграл 11 матчей. Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет обменять защитника Сердара Таски на Дугласа.