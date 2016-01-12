Сане намерен покинуть «Шальке» ради топ-клуба

Хавбек «Шальке-04» Лерой Сане не останется в команде по завершении текущего сезона. Об этом он уведомил свое ближайшее окружение. Сообщается, что Сане намерен помочь кобальтовым попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, после чего перебраться в один из больших клубов Европы. По информации, полученной ранее, игрок входит в сферу интересов «Реала» и «Барселоны».

В текущем сезоне на счету Сане 17 поединков в Бундеслиге, в которых он забил четыре мяча и четыре раза ассистировал партнерам. Соглашение полузащитника с клубом из Гельзенкирхена действительно до 2019-го года.